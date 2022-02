Orkan „Ylenia“ hält auch den HSV in Atem – und könnte den Profis ziemlich auf den Wecker gehen. Die Anreise nach Sandhausen steht an. Und aus dem bequemen Flug könnte am Freitag eine recht nervige Busfahrt werden.

Muss der HSV umplanen? Eigentlich will der Tross um 17 Uhr nach Frankfurt abheben, von dort ginge es per Bus weiter in Richtung des eine Auto-Stunde entfernten Sandhausen. Aber: Sollte der Sturm den Flugplan (wie bereits am Donnerstag) durcheinander wirbeln, würden die Hamburger die Reise aus dem Volkspark nach ihrem Abschlusstraining per Bus antreten. Rund 600 Kilometer, geschätzte Fahrzeit: sechs bis sieben Stunden. Sicher kein Spaß.

Das eigentliche Problem: Statt am frühen Abend würden die HSV-Profis ihr Hotel deutlich später, vielleicht erst im Bereich 22 Uhr erreichen. Keine besonders optimale Vorbereitung, aber nicht zu ändern. Umso größer ist der Wunsch nach eher laueren Lüftchen. Trainer Tim Walter zumindest versichert augenzwinkernd: „Wir werden am Samstag um 13.30 Uhr definitiv auf dem Platz stehen.“

Übrigens: Die Rückreise sollte im Normalfall kein Problem mehr darstellen. Nach der Partie wollen die Hamburger per Flieger nach Hamburg zurück düsen.