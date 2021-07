Streichliste beim HSV: Thioune muss fünf Profis aussortieren

Alle Nationalspieler sind zurück im Volkspark. Jetzt beginnt der heiße Kampf um die Plätze für das nächste Spiel am Sonntag in Hannover. Stand jetzt stehen Trainer Daniel Thioune 22 fitte Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Platz im Kader wird letztlich aber nur für 20 Profis sein.

Thioune wird beim HSV zum Rausschmeißer. Der 46-Jährige muss nicht nur die richtige Startelf für das Spiel am Sonntag in Hannover finden, sondern auch gleich fünf Profis mitteilen, dass für sie diesmal kein Platz im Aufgebot ist und sie sich das Spiel zu Hause von der Couch aus anschauen können.

Fünf HSV-Profis sind bereit für ihr Comeback

Wer sind die Streichkandidaten? Mit Jeremy Dudziak, Rick van Drongelen, Toni Leistner, Simon Terodde und David Kinsombi gibt es im Vergleich zum letzten Spiel (2:0 gegen Heidenheim) fünf Rückkehrer im Team. Terodde, Kinsombi und Dudziak dürften in Hannover sicher dabei sein. Bei van Drongelen und Leistner könnte es am Ende auf eine Entweder-oder-Entscheidung hinauslaufen. Die Frage lautet: Will Thioune direkt beide Innenverteidiger wieder dabei haben oder reicht ihm einer? Die erste Wahl wäre wohl van Drongelen. Leistner hat seit Ende Januar kein Spiel mehr gemacht und ist erst in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Muss Gideon Jung in Hamburg bleiben?

Sollte für Leistner das Hannover-Spiel zu früh kommen, muss Thioune trotzdem noch vier weitere Spieler streichen. Ein Torhüter (wahrscheinlich Tom Mickel) wird sicher dazugehören. Sehr eng dürfte es auch für Sturm-Talent Robin Meißner und Nachwuchs-Verteidiger Jonas David werden. Um den letzten freien Platz im Kader werden sich wohl Ogechika Heil und Gideon Jung streiten.

Thioune muss entscheiden, welche Spielertypen er auf dem Platz und als mögliche Option auf der Bank für das Hannover-Spiel braucht. Keine leichte Aufgabe, so groß war die Auswahl in dieser Saison beim HSV zuvor noch nie.