Stimmungsumbruch? So denkt die HSV-Fanszene über Trainer Walter

Der Frust und die Enttäuschung waren nach dem Auftritt in Osnabrück groß. Das galt auch für die zahlreichen HSV-Fans, die die Reise an die Bremer Brücke mit angetreten hatten. Gibt es nach der zweiten Pleite in Serie gegen einen Aufsteiger nun beim HSV einen Stimmungsbruch?

Im Volkspark dauert es bekanntlich nicht lange, dass sich viele Kritiker melden und Veränderungen fordern, wenn es mal nicht läuft. Das gilt allerdings vor allem beim Blick in die sozialen Medien. Die aktive Fanszene gehört nicht dazu. Daran hat auch das Spiel in Osnabrück nichts geändert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ist natürlich scheiße“: Warum beim HSV Enttäuschungen oft kein Einzelfall sind

Die HSV-Fanszene steht weiterhin voll hinter dem eingeschlagenen Weg und wird entsprechend auch nichts an der Unterstützung ändern. Entscheidend sind für sie nicht immer die Ergebnisse, sondern vor allem der Einsatz. In Osnabrück stimmte beides nicht. Allerdings war es in dieser Form bislang auch noch eine Ausnahme. Erst wenn das mehrfach passieren sollte und damit eine klare Tendenz zu erkennen wäre, könnte es Probleme und ein Umdenken geben. Davon sind die HSV-Fans jedoch noch weit entfernt.