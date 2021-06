Statistik macht Mut: So ging es für den HSV nach Pleiten gegen St. Pauli weiter

„Diese Niederlage wird noch ein paar Tage an uns nagen“, sagte Kapitän Aaron Hunt nach dem 0:2 gegen St. Pauli. „Erst mal gilt es nun, die Mannschaft in Ruhe zu lassen. Erst mal hat jeder selbst mit diesem Misserfolgserlebnis umzugehen“, sagte Trainer Dieter Hecking. Die Pleite gegen St. Pauli hat beim HSV Spuren hinterlassen. Sorgt die Pleite nun aber auch für einen Knacks im Hinblick auf die weiteren Spiele?

„Nein, das wird keinen Knacks geben“, sagte Martin Harnik. „Das hat man doch auch schon nach dem Hinspiel gesehen.“

Erzgebirge Aue und Werder Bremen wurden zu Opfern nach Derby-Pleiten

Der Blick zurück sorgt in der Tat für etwas Hoffnung. Nach dem 0:2 gegen St. Pauli in der Hinrunde gewann der HSV das folgende Spiel 4:0 gegen Aue. Ähnlich sah es bei der letzten Derby-Niederlage davor aus. 2011 verlor der HSV im Volkspark gegen St. Pauli 0:1. Im nächsten Spiel gab es einen 4:0-Sieg gegen Werder Bremen.

Das könnte Sie auch interessieren: Derby-Kommentar: Luhukay ist der große Gewinner – Heckings Zeichen beeindruckt

Dieter Hecking: „Natürlich erwartet man eine Reaktion“

Das Spiel eins nach der jüngsten Derby-Niederlage wartet auf den HSV nun am Sonnabend in Aue. Dem Blick auf die letzten HSV-Resultate nach Derby-Pleiten folgend, sollte es für die Hamburger einen klaren Sieg im Erzgebirge geben. Dieter Hecking will so weit noch nicht nach vorne blicken. Er sagt nur: „Natürlich erwartet man eine Reaktion nach einer Derby-Niederlage.“