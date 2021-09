Startelf gegen Würzburg: Duo zurück! Jetzt wird HSV-Trainer Thioune zum Tüftler

Der Freitag brachte für den HSV in personeller Sicht gute Nachrichten. Neben Jeremy Dudziak, der nach seiner Oberschenkelzerrung wieder einsatzbereit ist, gab Trainer Daniel Thioune auch bei Bakery Jatta Grünes Licht.

Den Gambier plagte zuletzt eine Fußverletzung, bei der Einheit am Donnerstag fehlte er. Einen Tag später stand der 22-Jährige wieder auf dem Trainingsplatz.

HSV reist mit Jeremy Dudziak und Bakery Jatta nach Würzburg

„Er hat heute nochmal höher belastet und da war alles in Ordnung“, erklärte Thioune. Daumen hoch für das Wackel-Duo! Ob beide bei den Würzburger Kickers am Sonntag in der Startelf stehen, ist noch offen.

Khaled Narey, der nach seiner Einwechslung gegen Fürth (0:0) einen guten Eindruck hinterließ, könnte Jatta auf dem Flügel ersetzen.

Dudziak, Hunt oder Onana – wer drf im HSV-Mittelfeld ran?



Im Zentrum ergeben sich dem HSV-Trainer nach Dudziaks Rückkehr gleich mehrere Optionen. Mit Aaron Hunt, Amadou Onana und eben Dudziak gibt es einige Anwärter.

Moritz Heyer wird den gelbgesperrten Stephan Ambrosius in der Innenverteidigung vertreten. David Kinsombi dürfte gesetzt sein.