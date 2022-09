Startelf-Chance gegen Hannover? Kittel kämpft um seine HSV-Zukunft

Offiziell gefallen ist die Entscheidung noch nicht. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass HSV-Trainer Tim Walter am Freitag beim Gastspiel in Hannover nicht auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim überzeugenden 2:0 gegen Düsseldorf setzen kann. Jean-Luc Dompé muss nach seinem Außenbandanriss im Sprunggelenk wohl ersetzt werden. Nutznießer könnte Sonny Kittel sein.

An den ersten acht Spieltagen gehörte Kittel stets zur Startelf beim HSV. Mit guten Leistungen konnte er das Vertrauen nur bedingt untermauern. Der 29-Jährige, der von vielen Zweitliga-Experten gerne auch als Unterschiedsspieler bezeichnet wird, hat in dieser Saison trotz reichlich Spielzeit noch keinen Treffer erzielt. Lediglich drei Torvorlagen stehen bislang in seiner Statistik. Für einen Offensivspieler mit seinen Qualitäten ist das zu wenig. Kittel muss mehr liefern. Dabei geht es für ihn auch um seine Zukunft.

HSV-Verträge von Kittel, Leibold, Amaechi und Mickel laufen aus

Kittel gehört neben Tim Leibold, Xavier Amaechi und Tom Mickel zu den Profis, dessen Verträge am Saisonende auslaufen. Eine Entscheidung über die Zukunft wird frühestens im Winter fallen, Argumente für eine Vertragsverlängerung sollte Kittel jedoch schon jetzt liefern. In Hannover erhält er dafür womöglich eine neue Chance mit einem Platz in der Startelf. Auf der linken Außenbahn kann er für Dompé ins Team rücken.

Kittels Kampf um die Zukunft. Vieles liegt dabei an dem Offensivspieler selbst. Die Tür zurück in die Startelf ist in dieser Woche weit geöffnet. Ein Selbstgänger wird das für den 29-Jährigen allerdings nicht. Für einen möglichen Dompé-Ausfall hat Walter mit Ransford Königsdörffer, Xavier Amaechi oder Filip Bilbija auch noch einige andere Optionen im Team. Die Entscheidung wird womöglich erst am Freitag kurz vor dem Hannover-Spiel fallen.