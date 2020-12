Starke Bilanz : Leistner ist für den HSV in Karlsruhe der Glücksbringer

Normalerweise ist Simon Terodde beim HSV in der Zweiten Liga vor jedem Spiel der große Hoffnungsträger und oft auch der Sieggarant. Beim Blick auf den nächsten Gegner am Montag im Karlsruhe sprechen zumindest die Zahlen im Vorfeld eine etwas andere Sprache. Diesmal macht eher die KSC-Bilanz eines anderen HSV-Profis Mut.

Neun Spiele hat Terodde bislang in der Zweiten Liga gegen Karlsruhe bestritten. Gewinnen konnte der Stürmer davon mit Stuttgart, Bochum und Union Berlin nur zwei.



Auch seine magere Tor-Ausbeute (zwei Treffer in neun Spielen) ist in Spielen gegen Karlsruhe ungewöhnlich.

Toni Leistner hat noch nie gegen Karlsruhe verloren

Angstgegner statt Lieblingsgegner – so sah es bislang in den meisten Spielen für Terodde gegen den KSC aus.



Mit ganz anderen Gefühlen wird HSV-Verteidiger Toni Leistner in die Partie am Montagabend in Karlsruhe gehen. Der Verteidiger hat gegen die Badener noch nie verloren.

Das könnte Sie auch interessieren:Ist beim HSV alles nur Terodde?

Sechs Spiele gegen Karlsruhe stehen bislang in Leistners Bilanz. Dabei holte er mit Union Berlin und Dynamo Dresden vier Siege und zwei Remis. In vier dieser Spiele blieb seine Mannschaft zudem ohne Gegentor.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine starke Ausbeute, die er am Montag mit dem HSV ganz sicher ausbauen möchte.