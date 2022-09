Ständig Lob: HSV-Keeper Heuer Fernandes wird der Hype um ihn zu viel

Für Daniel Heuer Fernandes gab es in dieser Saison bislang beim HSV den meisten Applaus. Schon in fünf Spielen blieb er ohne Gegentor und selbst beim 3:2 in Kiel wurde er zuletzt zum Spieler des Spiels gewählt. Der Torhüter bekommt Lob von allen Seiten, doch das ist ihm gar nicht so recht.

„Wer Ferro kennt, der weiß, dass ihm der Hype um seine Person ein bisschen zu viel wird“, sagt Tim Walter, der den Torwart nicht als Helden, sondern als „ganz bescheidenen jungen Mann“ bezeichnet, für den der Teamgedanke immer im Vordergrund stehe.

HSV: Daniel Heuer Fernandes zeigte zuletzt starke Leistungen

Der Trainer: „Das freut mich und passt zum HSV und zu uns. Von daher: Einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen wieder.“

Walter weiß um die Stärke von Heuer Fernandes. „Er ist einer von uns – und das zeigt er uns jeden Tag im Training und in jedem Spiel“, sagt er. „Er lebt und liebt vor allem das Spiel.“