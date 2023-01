Nach wie vor ist nicht geklärt, wie der HSV die Sanierung seines Stadions stemmen will. Noch immer fehlt ein Bürge für das 23-Millionen-Euro-Darlehen, das die HanseMerkur zur Verfügung stellen will. Während die Stadt sich weigert, einzuspringen, wird HSV-Investor Klaus-Michael Kühne immer wieder als möglicher Retter in der Not genannt. Doch an diese Lösung ist weiter nicht zu denken.

Erst vor zwei Wochen traf sich das HSV-Präsidium mit Kühne, um auszuloten, inwiefern eine Basis für eine künftige Zusammenarbeit vorhanden ist. Die wird zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Eine Bereitschaft des 85-Jährigen, dem HSV in Sachen Stadion-Finanzierung zu helfen, war und ist aber nicht zu erkennen. Aus Kühnes Umfeld ist zu vernehmen, dass sich daran auch nichts ändern dürfte.

Kühne könnte seine Hilfe an Bedingungen knüpfen