Die Botschaft ist ganz offensichtlich angekommen. Nachdem Jean-Luc Dompé am Dienstag noch mit dem Team-Training ausgesetzt und Trainer Tim Walter die Schmerzempfindlichkeit des Franzosen thematisiert hatte, stieg der Flügelflitzer am Mittwoch wieder voll ein. Sehr zur Zufriedenheit seines Trainers, der am Samstag in Kaiserslautern personell aus dem Vollen schöpfen kann. Dompé ist zurück – doch privat muss er weiter abwarten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer gegen ihn.

Auf dem Platz ist Dompé zurück – so, wie Walter es sich erhoffte. „Er muss wissen, ob er über die Schmerzpunkte hinaus gehen kann oder ob er das nicht kann“, hatte der Trainer tags zuvor noch erklärt. Gestern konnte Dompé, keine Spur mehr von den Knöchelproblemen. Und der HSV-Kader wird in Kaiserslautern weiter aufgewertet.

HSV-Profi Dompé wurde zuletzt von Sonny Kittel vertreten

Von Beginn an wird der Linksaußen am Samstag eher nicht spielen, dafür machte Sonny Kittel seine Sache in Düsseldorf (2:2) und speziell gegen Hannover (6:1) zu gut. Mit Dompé (schon sieben Tor-Vorlagen) bietet sich Walter aber die Chance, vorn links mächtig nachlegen zu können, sollte das nötig sein.

Nicht nur sportlich muss sich Dompé gedulden. Auch privat stehen in den kommenden Wochen wichtige Entscheidungen an. Nach seinem Crash im Februar laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens mit anschließender Fahrerflucht. „An dem Verfahrensstand hat sich nichts geändert“, teilte die Staatsanwaltschaft der MOPO auf Nachfrage mit.

Dompé sei weiterhin im Besitz seines Führerscheins, die Daten der Airbagsteuergeräte würden noch immer ausgewertet werden. „Die Daten werden im Anschluss auch noch von einem Sachverständigen ausgewertet werden müssen. Es ist mithin erst in mehreren Wochen mit einem neuen Sachstand zu rechnen.“

Heißt für Dompé: Er kann sich erst mal mit dem HSV voll auf das Ziel Aufstieg konzentrieren, ehe voraussichtlich im Sommer Licht ins Dunkel um seinen Unfall kommen wird.​