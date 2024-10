Jahrelang war es das „kleine Derby“, jetzt ist es auf einmal das große. Am Sonntag treffen die Nachwuchs-Teams des FC St. Pauli und des HSV in der Regionalliga aufeinander. Ein Profi-Stadtduell wird es in dieser Saison (außer vielleicht im DFB-Pokal) nicht geben – aber ein halbes Dutzend Profis dürfte in Norderstedt zum „Derbychen“ auflaufen. Es gibt ein brisantes Wiedersehen und ein Schaulaufen der Erst- und Zweitliga-Profis.