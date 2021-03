St. Pauli gegen HSV: Hamburger Derby ist bundesweites Top-Thema – TV-Rekord wackelt!

Oberkracher im Unterhaus: Das Stadt-Duell der Hamburger Erzrivalen ist ein absoluter Zuschauermagnet. Sogar bundesweit weckt das Derby Interesse bei Fußballfans. Beschert das 105. Derby zwischen St. Pauli und dem HSV Sky am Montagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) einen neuen TV-Rekord?

Zweite Liga, erste Sahne! Das 105. Hamburger Derby am Montagabend verspricht ein echter Hingucker zu werden. Im Montagsspiel am Millerntor empfängt die torgefährlichste Rückrunden-Mannschaft (St. Pauli, 13 Treffer) die torreichste Offensive der Liga (HSV, 48 Saisontreffer) zum zweiten Teil der Hamburger Stadt-Meisterschaften – ein heißes Privat-Duell der Spitzen-Knipser Simon Terodde (19 Tore in 22 HSV-Spielen) und Guido Burgstaller (acht Tore in elf Spielen) inklusive!

Verbessern HSV und St. Pauli ihren eigenen TV-Rekord?

Im sechsten Zweitliga-Derby der Erzrivalen könnten nicht nur die Tornetze auf eine harte Probe gestellt werden – auch der TV-Rekord wackelt. Die bisherige Quoten-Bestmarke eines Spiels zwischen dem HSV und St. Pauli im Unterhaus wurde beim 2:0-Heimsieg der Kiezkicker am 16. September 2019 aufgestellt, ebenfalls an einem Montagabend, dem exklusiven Sendetermin.

737.000 Zuschauer waren bei Pay-TV-Sender Sky live dabei – es war zugleich ein neuer Rekord für den Sender bei einem Zweitligaspiel. Die anderen vier Derbys fanden freitags, sonnabends und sonntags (zweimal) statt und konnten nur einmal die Marke von 500.000-Zuschauern knacken.

Hamburger Derby ist bundesweite Fußball-Attraktion

Der HSV und St. Pauli sind Zugpferde, die zwar in Liga zwei kicken, aber erstklassig ziehen. Laut einer aktuellen Studie des renommierten Allensbacher Instituts sind die Rothosen und die Braun-Weißen nicht nur die eindeutig „interessantesten“ Vereine im Unterhaus, sondern auch ligaübergreifend eine Attraktion.

Nur Bayern, Dortmund und Schalke werden von den Fans in Deutschland als „interessanter“ als der HSV eingestuft. St. Pauli kommt in diesem Ranking auf Rang neun, noch vor RB Leipzig. Das Hamburger Derby, das landauf, landab mehr Menschen elektrisiert als das Berliner Erstliga-Duell zwischen Hertha BSC und Union, ist fraglos ein deutscher Klassiker.

HSV gegen St. Pauli ist der „Zweitklassico“

Wenn das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke die „Mutter aller Derbys“ ist und Duelle zwischen dem BVB und Bayern der „deutsche Clásico“, dann ist das Hamburger Derby aufgrund der Strahlkraft beider Vereine der „Zweitklassico“! Geht es nach dem HSV, zum vorerst letzten Mal…