Spricht er bald vor den HSV-Profis?: Heckings Pläne mit Football-Experten Esume

Kaum war er da, da ist er auch schon wieder weg. Am Freitag hat Patrick Esume seinen vorerst letzten Tag beim HSV, am Wochenende startet der Football-Experte und Motivationscoach in seinen zweiwöchigen Dubai-Urlaub. Anschließend wird Esume nochmal für eine weitere Woche beim HSV hospitieren und Trainer Dieter Hecking über die Schulter gucken. Es dürfte nicht der letzte Auftritt des 46-Jährigen im Volkspark sein. Möglich, dass Esume auch mal eine Motivations-Ansprache vor den Profis halten soll.

Er hat sichtlich Spaß. Als Esume am Donnerstagnachmittag die Trainingsplätze verließ, wurde er um zahlreiche Selfies gebeten. Der Mann ist bekannt und erfreut die Fans. Weitaus wichtiger: Auch Hecking ist total überzeugt von seinem „neuen“ Mann, der im Volkspark alle Freiheiten hat.

Patrick Esume sucht beim HSV die Nähe zu den Profis

Schon auffällig, wie Esume immer wieder die Nähe zu den Profis sucht – und diese zu ihm. So sprach der Coach am Donnerstag zum Trainingsende mehrere Minuten mit Bobby Wood. Hecking findet’s prima, sagt: „Wir sind da sehr offen, haben nichts zu verbergen und können uns gegenseitig gut befruchten. Patrick soll und darf sich überall aufhalten. Das verstehe ich unter einer guten Hospitation.“ Und weiter: „Warum soll ich ihm Gespräche mit Spielern verbieten? Er kann doch auch für die Spieler ein interessanter Ansprechpartner sein.“

Im Video: HSV-Trainer Hecking über Rassismus und die Aufstellung

Wie es nach Esumes Hospitation weiter gehen wird, ist noch nicht geklärt. „Was da rauskommt, ob Patrick auch mal eine Ansprache an die Mannschaft halten wird, ist offen“, erklärt Hecking. „Er will auch erst mal ein Gefühl dafür bekommen.“

Spricht Patrick Esume bald vor der HSV-Mannschaft?

Aber: Esume gilt als absoluter Meister der Motivationsansprachen. Sich jetzt erstmal in vielen, kleinen Gesprächen das Vertrauen der Profis zu erarbeiten, ist eine kluge Entscheidung – bevor er vielleicht irgendwann vor der ganzen Mannschaft sprechen wird.