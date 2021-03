Spitzenreiter Bochum legt vor: Der HSV mit Chance und Druck gegen Kiel

Der VfL Bochum hat das nächste Ausrufezeichen in Liga zwei gesetzt. Mit dem 2:1-Erfolg in Fürth baute das Team von Thomas Reis den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Was bedeutet das Ergebnis für den HSV? Für die Hamburger ist es durchaus auch eine neue Chance.

Mit nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen war der HSV zuletzt von Platz eins auf vier in der Tabelle abgerutscht. In der kommenden Woche kann es aus eigener Kraft nun im besten Fall wieder hoch auf Platz eins gehen. Dazu müssen allerdings zwei Siege her.

Der HSV kann Kiel und Fürth in der Tabelle überholen

Bochum hat vorgelegt, nun muss der HSV nachlegen. Am Montag können die Hamburger mit einem Sieg im Heimspiel gegen Kiel an den Störchen und an Fürth in der Tabelle vorbeiziehen und wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern, bevor es dann am kommenden Freitag zum Spitzenreiter nach Bochum geht.

In Bochum wird schon offen vom Aufstieg gesprochen

Eine klare Ansage aus Bochum gibt es schon jetzt. Beim VfL wird nach dem Sieg in Fürth erstmals offen von der Bundesliga gesprochen. „Wenn noch zehn Spiele ausstehen und ich Erster bin, ist doch klar, dass ich aufsteigen will. Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen: Ich will Vierter werden“, so Bochum-Keeper Manuel Riemann.

Und der HSV? Der muss jetzt auf dem Platz liefern. In das Heimspiel gegen Kiel geht es am Montag mit Druck und einer neuen Chance. Auch wenn Bochum erst mal den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut hat, hat auf der anderen Seite auch mit Fürth ein direkter Konkurrent Punkte verloren. Damit hat der HSV alles weiter selbst in der Hand.