Spitzenduell der Trainer: Kurios: HSV-Coach Hecking bescherte Neuhaus einen Job

Die beiden verbindet so einiges. Das Spitzenspiel des HSV gegen Arminia Bielefeld ist auch das Duell der Trainer: Dieter Hecking (55) und Uwe Neuhaus (60) wollen mit ihren Klubs in die Bundesliga aufsteigen. Zwei alte Haudegen, die seit Jahrzehnten zum festen Inventar im deutschen Profifußball zählen. Und genau genommen leitete Hecking sogar Neuhaus‘ Profi-Karriere als Trainer ein …

Fast schon unglaublich, dass die beiden erfahrenen Coaches beim 1:1 im Hinspiel auf der Bielefelder Alm erstmals in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie aufeinandertrafen. „Obwohl wir uns immer wieder gesehen haben, haben wir nicht oft gegeneinander gespielt“, sagt Hecking, der seinen Kollegen in den höchsten Tönen lobt: „Wenn man es einem gönnen würde, dass er mal in der Bundesliga trainieren darf, dann ist es Uwe. Er hat er sich das mehr als verdient.“

Bielefelds Trainer Neuhaus feiert beim HSV sein Jubiläum

Tatsächlich fehlt Neuhaus, der morgen sein 300. Zweitligaspiel als Trainer leitet, noch ein Einsatz als Chef in der Belle Etage. Dort war er zuvor Spieler und Assistent, wurde 2002 mit Dortmund Meister.

Übrigens: Seinen ersten Job als Chef im Profibereich hat Neuhaus auch Hecking zu verdanken. Der gewann am 22. April 2004 mit Alemannia Aachen 2:0 in Essen. RWE feuerte daraufhin Jürgen Gelsdorf, holte Neuhaus. Natürlich in Liga zwei. Eine Klasse, die Neuhaus und Hecking im Sommer verlassen wollen.