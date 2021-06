Spionage vorm Spitzenspiel: Erwischt! Hier filmt Holstein Kiel das HSV-Training

Sie haben nichts unversucht gelassen. Holstein Kiel schöpfte vor dem Gipfeltreffen beim HSV alle Mittel aus – und schickte das komplette Wochenende über einen Scout in den Volkspark. Der beobachtete die HSV-Profis nicht nur auf Schritt und Tritt sondern filmte die Einheiten von Trainer Daniel Thioune auch größtenteils. Ob das den Gästen am Montagabend (20.30 Uhr) hilft?

Kiels Spionage-Angriff auf den HSV. Die MOPO entdeckte den Holstein-Scout, der am Samstag und Sonntag jede Minute des Trainings verfolgte und vieles mitschnitt. Was aber sah er? Vor allem, wie der HSV seine Ecken schlagen will. Als das HSV-Trainerteam mit den Profis über Zuteilungen sprach, schrieb der Spion eifrig mit.

HSV setzt eher auf Video-Analysen als auf Training des Gegners



Ob es was bringt, wird sich zeigen. Trainingseinheiten des Gegners zu beobachten ist ein probates Mittel, zumal HSV-Trainer Daniel Thioune im Volkspark nur selten verstecken spielt. Der HSV seinerseits setzt mittlerweile deutlich mehr auf Video-Analysen der jüngsten Spiele des Gegners – und weniger auf Spionage-Touren zum Training.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV muss gegen Kiel seinen größten Feind bezwingen

Der Kieler Scout machte sich nach getaner Arbeit auf den Heimweg. Am Montagabend wird sich zeigen, ob seine Spionage-Tour den erhofften Erfolg bringt.