Spektakel mit Rot-Gefahr: Wie feurig wird das Nord-Duell gegen Hannover für den HSV?

Nach dem Topspiel-Doppelpack mit Siegen gegen Köln und in Berlin geht es am Sonntag für den HSV mit dem Heimspiel gegen Hannover weiter. Das Volksparkstadion wird mit 57.000 Zuschauern ausverkauft sein – und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich die Fans auf das nächste Spektakel freuen können. Diesmal herrscht dabei allerdings auch akute Rot-Gefahr. Das gilt vor allem für die Hamburger.

HSV-Spiele gegen Hannover in der Zweiten Liga – schon mehrfach waren bei dieser Begegnung in der Vergangenheit besondere Duelle mit vielen Toren dabei. Im April 2023 feierten die Hamburger gegen die Niedersachsen mit einem 6:1 im Volkspark den bislang höchsten Zweitliga-Sieg. In Hannover verspielte der HSV im April 2021 hingegen auch schon mal eine 3:0-Führung und fuhr am Ende (3:3) nur mit einem Punkt nach Hause. Auch das ist für die Hamburger in Liga zwei einmalig.

Vier Platzverweise in drei Spielen für den HSV

Beim letzten Hannover-Spiel im Volkspark gab es ebenfalls reichlich Tore. Mit 4:3 entschieden die Niedersachsen im Februar 2024 das Duell für sich. Gesprochen wurde hinterher allerdings nicht nur über die Treffer. Mit László Bénes (Rot) und Dennis Hadzikadunic (Gelb-Rot) waren zwei HSV-Profis vom Platz geflogen. Auffällig: Auch bei den letzten beiden HSV-Gastspielen in Hannover gab es für die Hamburger jeweils einen Platzverweis (Guilherme Ramos und Sebastian Schonlau).

Gleich vier HSV-Profis wurden damit in den vergangenen drei Spielen gegen Hannover vorzeitig zum Duschen geschickt. Das führt nun zwangsläufig auch zu der Frage: Wie feurig wird das Nord-Duell diesmal?

Fakt ist: Der HSV hat in dieser Saison die Mannschaft mit den meisten Platzverweisen (fünf) in der Zweiten Liga. Auch mit Merlin Polzin als Trainer hat es einen Profi (Daniel Elfadli in Ulm) bereits erwischt. Auf der anderen Seite liegt Hannover in der Foul-Statistik (240) an der Spitze der Zweiten Liga. Am Sonntag wird es für beide Teams nun auch auf die Nerven ankommen. Die Tor-Wahrscheinlichkeit ist hoch, die Rot-Gefahr ebenfalls.