Faride Alidou gehört zu den HSV-Talenten, denen man im Volkspark in dieser Saison den Sprung nach oben zutraut. Seit einigen Wochen darf der 20-jährige Offensivspieler bei den Profis mittrainieren. Dreimal gehörte er zuletzt zum Spieltagskader der Profis. Dass Alidou nicht vor großen Aufgaben zurückschreckt, zeigte er nun beim Training. Nach der ersten Einheit am Dienstag forderte er Bakery Jatta zum Sprint-Duell auf.

Etwa 80 Meter lang war die Distanz. Alidou erwischte den besseren Start und lag zunächst vorne, doch dann zog Jatta das Tempo an und an seinem Mitspieler vorbei. Trainer Tim Walter verfolgte alles und freute sich über den Vergleich.

Jatta bei den Top-Sprintern auf Platz fünf in Liga zwei

Wirklich überraschend war das Ergebnis letztlich nicht. Auch in der Liga ist Jatta in dieser Saison mit einer Geschwindigkeit von 34,88 km/h der schnellste HSV-Profi. Im Speed-Ranking der Zweiten Liga liegt er damit auf Platz fünf. Erster ist in dieser Kategorie bislang Rostocks Streli Mamba (35,97 km/h).