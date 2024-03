Sonderlob vom Trainer: Bekommt Katterbach seine nächste Chance beim HSV?

Am generellen Auftritt des HSV gegen den VfL Osnabrück störte ihn einiges. Immerhin, was Steffen Baumgart von Noah Katterbach angeboten bekam, gefiel ihm aber. „Er hat das gezeigt, was ich am meisten sehen möchte“, lobte der Trainer nach der 1:2-Pleite. „Viel Herz, unabhängig davon, ob der eine oder andere Ball angekommen ist. Arbeiten, fighten – und dann hat Noah auch seine Aktionen gehabt.“ Vermutlich wird er sie am Freitag erneut bekommen, denn Katterbach steht vor seiner nächsten Startelf-Chance.

Der angeschlagene Miro Muheim, für den der Winter-Neuzugang vom 1. FC Köln am Sonntag ins Team gerutscht war, fehlte am Dienstag erneut im Training, droht nun auch in Düsseldorf auszufallen. Und wenn Baumgart anschließend wieder Lob für Katterbach parat hat, könnte es hinten links gar eine Wachablösung auf Dauer geben.

HSV-Training ohne Muheim, Heuer Fernandes und Dompé

Und es bleiben nicht die einzigen personellen Sorgen beim HSV. Neben Muheim fehlte am Dienstag auch Keeper Daniel Heuer Fernandes im Training, beklagte Magenprobleme. Der angeschlagene Jean-Luc Dompé war immerhin vor Ort und übte individuell drinnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vor Prozessbeginn: Punktsieg für HSV-Profi Vuskovic – Treffen mit Baumgart

Stephan Ambrosius (Schambein-Probleme) kehrte derweil auf den Rasen zurück und trainierte mit William Mikelbrencis individuell. Neben Läufen war auch lockeres Passspiel schon wieder drin.