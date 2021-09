Son und Hwang: Corona-Falle! Zwei Ex-HSV-Stars hängen in Wiener Hotel fest

Ob die Partie wirklich ausgetragen werden kann, steht in den Sternen. Am Dienstag sollen die Ex-HSV-Stars Heung Min Son (28/jetzt Tottenham) und Hee-Chan Hwang (24/RB Leipzig) mit Südkorea in Wien auf Katar treffen. Aber kommt es auch wirklich zum Anpfiff? Nach wie vor befinden sich die Asiaten wegen mehrerer Corona-Fälle in einem Wiener Hotel in Isolation.

Fünf Mitglieder der südkoreanischen Delegation haben sich mit dem Virus infiziert, darunter der Freiburger Bundesligaprofi Chang-Hoon Kwon und ein Betreuer.

Son und Hwang soll es nach MOPO-Informationen gut gehen. Sie dürfen ihre Hotel-Zimmer wie ihre Kollegen allerdings lediglich zu den Trainingseinheiten verlassen.

Son und Hwang: Zwei Ex-HSV-Stars hängen wegen Corona in Wiener Hotel fest

Ob die Partie gegen den kommenden WM-Gastgeber Katar angepfiffen werden kann, bleibt offen. Am Montag durchgeführte Corona-Tests dürften Klarheit bringen. Wie schon am Samstag, als Südkorea Mexiko 2:3 unterlag, soll die Partie in der Wiener Neustadt stattfinden. Die Regularien der FIFA sehen vor, dass Partien ausgetragen werden, solange zumindest 13 Spieler zur Verfügung stehen.