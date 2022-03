Sommertransfer? HSV weiterhin heiß auf Summerville

Längst beginnen beim HSV die Planungen für die laufende Saison. Ein neuer Hauptsponsor ist mit der Hanse Merkur gefunden, auch beim Personal kam in den vergangenen Tagen Bewegung rein. Mit Mario Vuskovic (Hajduk Split) und Miro Muheim (FC St. Gallen) wurden zwei Leihprofis für die Defensive fest verpflichtet, das Augenmerk dürfte künftig darauf liegen, die die offensive Ausrichtung personell in Zukunft aussehen soll.

In den Fokus rücken könnte ein alter Bekannter. Crysencio Summerville (20), den der HSV im vergangenen Winter unbedingt leihen wollte, spielt in Leeds weiterhin keine Rolle. Seit Mitte Dezember ist der pfeilschnelle Niederländer ohne jede Spielminute in der Premier League, kommt lediglich in der Nachwuchsliga zum Einsatz.

Auch der Trainerwechsel von Marcelo Bielsa zu Jesse Marsch hat daran nichts geändert. Die HSV-Verantwortlichen haben den U21-Nationalspieler weiterhin auf dem Zettel. Er ist eine Alternative zu Leihrrückkehrer Aaron Opoku für den Flügel, nur eben die deutlich kostspieligere.

Summervilles Marktwert beträgt zwei Millionen Euro. Eine Menge Holz, erst Recht nach den Deals mit Vuskovic und Muheim. Weil in Faride Alidou (Eintracht Frankfurt/ablösefrei) ein Flügelstürmer die Hamburger sicher verlässt und auch der auslaufende Vertrag von Manuel Wintzheimer wohl nicht verlängert wird, haben die Hamburger aber akuten Handlungsbedarf. Und Summerville erfüllt auch Monate nach dem geplatzten Deal noch das HSV-Wunschprofil. Das Interesse ist nicht erkühlt.

HSV-Leihgabe Opoku startet durch

Sollte Leeds sich erneut querstellen, könnte Opoku im Sommer erneut eine Chance erhalten, unter Walter vorzuspielen. Im vergangenen Jahr hinterließ der 22-Jährige beim Hamburger Trainer keinen bleibenden Eindruck, wurde zum dritten Mal in Folge verliehen.

Bei Drittligist Osnabrück kommt Opoku (Vertrag bis 2024) in 26 Einsätzen auf starke zwölf Vorlagen, erzielte zwei Treffer selbst. Fraglich aber, ob Walter ernsthaft mit dem Eigengewächs plant. Auch Ogechicka Heil (21 Einsätze für Deventer, eine Vorlage) kehrt im Sommer aus den Niederlanden zurück. Die Wunschlösung aber bleibt Summerville.