Man muss kein Prophet sein, um zu behaupten, dass die Party diesmal ausfällt. Am Mittwoch wird Mario Vuskovic 21 Jahre jung, doch die natürliche Schönheit dieses Tages wird durch die Doping-Verdächtigungen gegen den HSV-Profi komplett in den Schatten gestellt. Auf den Abwehrspieler wartet in den kommenden Wochen und Monaten der Kampf um seine Karriere.