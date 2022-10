So trotzt die HSV-Stadionsprecherin der harten Ultra-Kritik

Die Vorwürfe gegen Christina Rann waren hart, die Antwort der HSV-Stadionsprecherin folgte prompt. Beendet aber ist die Diskussion um die „WM-Teilnahme“ der 40-Jährigen noch nicht.

Teile der Ultras kritisieren, dass Rann während der umstrittenen WM als Kommentatorin für „MagentaTV“ fungieren wird. „Liebe Christina, wenn das beim HSV wirklich so ein Traumjob ist und wenn du dein Herz wirklich an den Fußball verloren hast, warum machst du dich dann zum Teil dieses blutigen, verschwenderischen und gierigen Turniers?“, heißt es.

Rann antwortet bei Instagram

Rann antwortete via Instagram, verwies darauf, dass sie nicht in Katar vor Ort sei, sondern Spiele aus München kommentieren werde, „als Frau und als Journalistin. Das ist immer noch nicht so selbstverständlich, wie es viele denken.“ Und weiter: „Berufliche Werdegänge im Fußball sind, speziell als Frau, eben doch nicht ansatzweise so einfach wie im Kommentar beschrieben.“

Für die Zeit vor der WM wünscht sich Rann eine konstruktive und respektvolle Diskussion.