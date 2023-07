So plant HSV-Boss Boldt die weitere Transfer-Periode

„Es ist eine Baustelle gewesen“, redete Jonas Boldt gar nicht drum herum, als er am Montagnachmittag nach seiner Ankunft in Tirol erstmals am Trainingsplatz in St. Johann stand. „Die haben wir nun geschlossen.“

Die Rede ist von der Kader-Planung auf der Innenverteidiger-Position, die mit der Verpflichtung von Dennis Hadzikadunic jetzt abgeschlossen ist – ganz im Gegensatz aber zu den sonstigen Transfer-Bemühungen.

HSV sucht noch einen Außenverteidiger und einen Sechser

Boldt verweist auf die noch bis zum 1. September laufende Wechsel-Periode und sagt: „Wir beschäftigen uns mit der einen oder anderen Position und Personalie.“ Noch kommen sollen nach wie vor ein Außenverteidiger und ein Back-up für Jonas Meffert auf der Sechs.

„Aber da lassen wir uns nicht treiben. Wichtig ist, dass wir das Gerüst halten konnten und schon gute Verstärkungen dazubekommen haben. Alles weitere werden wir unaufgeregt beobachten“, erklärt Boldt.

Ein Vorteil ist, dass sich zurzeit viele Vereine in der Kitzbüheler Gegend aufhalten und Gespräche unkompliziert geführt werden können. Aktuell steht laut Boldt in Sachen Transfers aber nichts an.