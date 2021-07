So lief das Abschlusstraining: Ambrosius fit – weiterer HSV-Profi besteht Härtetest

Mit einer Lendenwirbelsäulen-Blockade war Stephan Ambrosius von der U21-Nationalmannschaft zurück zum HSV gekommen. Ob er für das Spiel am Sonntag in Hannover rechtzeitig fit wird, war im Laufe der Woche zumindest fraglich. Beim Abschlusstraining am Samstag gab es für den Verteidiger den letzten Härtetest. Er überstand die Einheit ohne Probleme.

Mit insgesamt 22 Feldspielern und vier Torhütern ging es beim HSV am Samstag zur letzten Einheit vor dem Hannover-Spiel auf den Platz. Gut eine Stunde ließ Trainer Daniel Thioune die Spieler im Volkspark schwitzen. Ein intensives Training. Ambrosius machte alles ohne Probleme mit.

Auch van Drongelen ist wieder fit und einsatzbereit

Ambrosius besteht den letzten Härterest und ist fit für das Spiel in Hannover. Am Nachmittag machte er sich mit der Mannschaft auf den Weg zu den Niedersachsen. Sollte es in der Nacht keine neuen Probleme geben, wird der Verteidiger am Sonntag auf dem Platz stehen. Als mögliche Alternative wäre sonst auch noch Rick van Drongelen mit im Kader. Nach zuletzt drei Spielen Zwangspause (Außenbandriss) ist der Niederländer wieder fit und einsatzbereit.