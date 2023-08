Sein Kopf ist wieder frei – in zweierlei Hinsicht. Nach seiner leichten Gehirnerschütterung, erlitten bei einem Zusammenstoß mit Schalkes Dominick Drexler am vergangenen Freitag, brummt der Schädel von Moritz Heyer inzwischen nicht mehr. Und auch mental ist der Allrounder präpariert für die neue, aus HSV-Sicht perfekt gestartete Saison – nach Wochen und Monaten, in denen sich Heyer in regelmäßigen Abständen mit Kritik konfrontiert sah. Wie der Profi darauf reagiert.

„Ich kann meine Leistungen gut einordnen“, sagt Heyer – 28 Jahre alt, Sportmanagement-Student und zudem mit der Erfahrung von 125 Zweitliga-Spielen gesegnet – im Gespräch mit der MOPO. „Und ich kann mich selbst gut einschätzen.“ Insofern weiß Heyer, wenngleich es immer Verbesserungspotenzial gebe, dass er beim 5:3 gegen Schalke 04 „ganz ordentlich“ gespielt habe: „Dafür, dass ich in meiner Karriere noch nicht so viele Spiele als Linksverteidiger gemacht habe.“

Heyer reflektiert schlechte HSV-Spiele: „Da bin ich ehrlich“

Der gebürtige Ostercappelner ist sich aber auch der leistungsmäßig bisweilen schlechteren Phasen bewusst. „Die hatte ich in der letzten Saison, da bin ich ganz ehrlich“, sagt Heyer. „Dass aber ein Profifußballer eine ganze Saison über immer sehr gut spielt, das passiert vermutlich nicht.“ Weshalb regelmäßig aufflammende Kritik fast unvermeidlich sei.

Nach dem Relegations-Hinspiel in Stuttgart (0:3) nannte Coach Tim Walter explizit Heyer, als es um das falsche Verhalten einzelner Spieler vor dem Gegentor zum 0:2 ging. „Dass der Trainer das anspricht, ist das Normalste im Fußball-Geschäft“, nimmt Heyer es locker. „Wenn man die Fehler nicht anspricht, kann man nicht draus lernen. Deswegen bin ich froh, wenn Fehler angesprochen werden.“ Selbstreflektiert eben.

HSV-Profi Heyer über Kritik: „Habe meine eigene Meinung“

„Am Ende des Spiels setze ich mich immer hin und schaue, was ich gut gemacht habe – und was schlecht“, erklärt der in der Vorsaison gesetzte Rechtsverteidiger – dem vorgehalten wurde, dass ihm in dieser Rolle gerade gegen den VfB klar die Grenzen aufgezeigt wurden. „Natürlich bekommt man es über ein paar Ecken mit, zum Beispiel über Freunde“, räumt Heyer ein und sieht es generell diplomatisch: „Jeder kann seine Meinung äußern – aber ich habe meine eigene Meinung. Zudem die meiner Trainer, Mannschaft, Familie und Freunde. Darauf lege ich viel mehr Wert.“

Und sowieso: Kritik gebe es auch in anderen Jobs und gehöre zum Leben dazu. „Ich weiß, was ich kann“, sagt Heyer – und lachend: „Wenn es gut läuft, dann gibt es ja auch Lob.“ Wie in den Tagen nach dem Sieg über Schalke, für ihn und den HSV.

Heyer will auch beim KSC in der HSV-Startelf stehen

„Das war ein richtig guter Auftritt von uns“, sagt der Defensiv-Spezialist, der das bittere Saison-Finale nunmehr verarbeitet hat. Der in der Sommerpause Halt bei seiner Familie gefunden hat. Der sich im Griechenland-Urlaub mit seiner Freundin verlobte und „im besten Fall“ nun erst mit dem HSV aufsteigen – und 2024 anschließend heiraten möchte. Zu Heyers Weg gehört aber auch, dass er seinen Stammplatz verteidigen muss – jetzt, da Ignace Van der Brempt wohl hinten rechts gesetzt und Miro Muheim wieder fit ist, ihn alsbald also wieder hinten links verdrängen könnte.

„Ich kann sehr viele Positionen spielen, deswegen beschäftige ich mich damit nicht. Ich will mich mit jedem messen“, sagt Heyer. „Ich habe im ersten Spiel gespielt, natürlich will ich im zweiten auch spielen.“ Es wäre sein insgesamt zwölftes gegen den KSC, gegen keinen Klub hat er in seiner Karriere öfter gespielt. „Wenn der Trainer mich aufstellt, gebe ich natürlich einhundert Prozent“, verspricht Heyer. „Und wenn nicht, gebe ich im Training weiter Gas.“ Selbstreflektiert eben.