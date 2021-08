Der HSV kann doch noch Derby. Das Duell mit der U23 des FC St. Pauli gewann die U21 des HSV am Mittwochnachmittag in Norderstedt mit 1:0. Wegen des HSV-Chancenwuchers wurde es spät noch einmal spannend.

Der Derby-Held des Tages: HSV-Verteidiger Valon Zumberi. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde nutzt der 18-Jährige ein Ping-Pong-Ball im Strafraum zum 1:0 für die Rothosen. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, einfach unbeschreiblich. So ein geiles Spiel so geil zu gewinnen, ist super“, freute sich Zumberi nach dem Abpfiff und scherzte: „Wir hätten es auch schon in der ersten Halbzeit entscheiden können, aber wir wollten es noch einmal spannend machen.“

Regionalliga: HSV gewinnt kleines Derby beim FC St. Pauli

Sehr zum Leidwesen der anwesenden HSV-Bosse um Jonas Boldt, Michael Mutzel, Tim Walter und Horst Hrubesch. Denn: Der HSV ließ Mega-Chancen liegen, hielt St. Pauli so im Spiel. Profi-Leihgabe Robin Meißner (23.), Robin Velasco (26.), Juho Kilo (34.) und Faride Alidou (37.) ließen allesamt dicke Gelegenheiten ungenutzt.

St. Pauli-Trainer Philipkowski lobt Einstellung des HSV

Am Ende rettete der HSV den knappen Sieg aber verdient über die Zeit. Dafür gab es sogar Lob von St. Pauli-Coach Joachim Philipkowski. „Wir können froh sein, dass wir mit 0:1 in die Halbzeit gegangen sind. Wir haben überhaupt keine Gegenwehr gefunden, waren nicht präsent. Die zweite Halbzeit war besser, aber die Chancen die wir hatten, haben wir nicht gemacht. Das wäre auch unverdient gewesen. Der HSV hat heute gezeigt, wie man ein Derby angeht und deshalb hochverdient die Punkte mitgenommen. Für mich hat die Niederlage viel mit der Einstellung zu tun.“

Reimers sieht „verdienten Sieg“ – Fabisch fliegt vom Platz

Zufrieden, aber ebenso kritisch was die Chancenverwertung angeht äußerte sich HSV-Trainer Pit Reimers. „Wir verpassen es bis zur Halbzeit, das zweite oder dritte Tor nachzulegen“, analysierte Reimers und fügte an: „Ich finde, dass wir mit totaler Leidenschaft verteidigt haben und weil die Jungs unbedingt wollten, haben wir das Spiel auch verdient gewonnen.“ Und das, obwohl der HSV am Ende sogar in Unterzahl spielen musste. Jonah Fabisch flog nach einem Ziehen mit Gelb/Rot vom Platz (89.). Schmälern konnte das die HSV-Derby-Freude aber nicht.