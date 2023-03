Sie kennen sich schon ewig: Er ist Walters engster Vertrauter auf der HSV-Bank

Als einen der „neuen Co-Trainer“ stellte der HSV Julian Hübner im Juni 2021 ganz offiziell vor. Genau das ist der 39-Jährige auch heute immer noch – für den Verein allerdings noch viel mehr. Aufgrund seines besonderen Werdegangs ist Hübner der Lehrer an der Seite von Tim Walter. Und das nicht erst seit ihrer gemeinsamen Zeit beim HSV.

„Ich kenne Jule schon am längsten“, sagte der Chefcoach einst über seinen Assistenten. Hübner arbeitete schon im Nachwuchs des KSC als Co-Trainer unter Walter. Und parallel als Lehrer. An einer Gemeinschaftsschule. Neben dem Fußball. „Es war früh klar, dass diese beiden Dinge kombiniert werden müssen in meinem Leben“, sagte Hübner in einem HSV-Interview mal.

HSV-Trainer Walter kennt Hübner schon aus KSC-Zeiten

Und in Richtung seines Freundes, der ihm das auch ermöglichte: „Tim ist eine ganz besondere Komponente in meinem Trainer-Dasein.“ Ihre Wege trennten sich, als Walter 2015 zum FC Bayern ging. Aber nur örtlich, der Kontakt riss nie ab. Hübner blieb bis 2019 beim KSC, ging dann auf Reisen und startete Anfang 2021 ein „großes Projekt“ als Landesliga-Coach des SV Rülzheim.

MOPO

Doch fünf Monate später bekam er einen Anruf von Walter, ließ sich von der „noch besseren Idee“ HSV überzeugen. Und hat seither eine spezielle Aufgabe. Hübner kümmert sich um die Verzahnung mit dem NLZ, gilt als Bindeglied zum HSV-Nachwuchs und engster Ansprechpartner für U21-Trainer Pit Reimers, hält engen Kontakt zum Teammanagement. „Er ist Kommunikator zwischen allen“, sagt der gegen Kiel gesperrte Walter.

HSV muss einen Vertreter für Trainer Walter benennen

Nach MOPO-Informationen muss der HSV einen für die Partie hauptverantwortlichen Coach benennen; einen offiziellen Vertreter, der am Samstag anstelle von Walter dann auch auf dem Spielberichtsbogen der DFL als Cheftrainer aufgeführt sein wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Rätsel um HSV-Profi: Warum glänzt Bénes immer nur als Joker?

Noch ist aber ungeklärt, ob Hübner in diese Rolle seines langjährigen Weggefährten schlüpfen wird – oder doch einer seiner Co-Trainer-Kollegen Merlin Polzin und Filip Tapalovic. Auch der Ort, an dem Walter das Kiel-Spiel verfolgen wird, ist noch offen.