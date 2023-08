Sexuelle Übergriffe? So reagiert der HSV auf die Vorfälle von Essen

Diese Kontrollen haben ein Nachspiel. In Essen kam es zu massiven Problemen beim Einlass der Gästefans. Von sexuellen Übergriffen ist die Rede.

Demnach sollen Ordner männliche Personen teils ohne Ankündigung in den Intimbereich gefasst haben. Frauen sollen von Ordnerinnen aufgefordert sein, ihre BHs zu öffnen, um besser darunter greifen zu können. Ex-Supporters-Club-Boss Timo Horn schrieb auf Twitter: „Mir hat noch nie ein Mann so an die Eier gefasst. Meiner Frau in den BH gegriffen. Unfassbares Verhalten der Ordner.“

Rot-Weiss Essen bestreitet übergriffiges Verhalten

Essen wies die Vorwürfe zurück: „Die Einlasskontrollen wurden im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen und des Qualifizierungskonzeptes für den Sicherheits- und Ordnungsdienst des DFB durchgeführt.“

Beim HSV kann man darüber nur mit dem Kopf schütteln. Aktuell werden Beschwerden gesammelt, danach soll über weitere Schritte gesprochen werden. Kontrollen des Intimbereichs sind nicht rechtens. Für eine strafrechtliche Verfolgung müsste allerdings die Identität der übergriffigen Ordner geklärt werden.