Serie gerissen – aber Glatzel ist wichtig wie nie für den HSV

Seine schöne Serie ist gerissen, aber das störte letztlich niemanden. Erstmals in dieser Saison blieb Robert Glatzel ohne Treffer, war in Hannover aber erheblich an der Vorarbeit zum 1:0 beteiligt. Der Torjäger glänzt auch ohne eigenen Treffer.

Ganz stark, wie Glatzel vor dem Tor Ignace Van der Brempts Flanke herunterpflückte, sich kurz darauf im Zweikampf behauptete und so erst den Siegtreffer ermöglichte. Auch ansonsten strahlte der 29-Jährige eine große Präsenz aus.

Kurios aber: Gemeinsam mit László Bénes – der nach seiner Erkältung einen Rückfall erlitt und passen musste – bildete Glatzel bislang das Tor-Zwillingspärchen des HSV. Beide trafen Seiten an Seite jeweils in jedem Spiel dieser Saison. Kaum fehlte der eine, traf auch der andere nicht mehr. Am Sonntag gegen Rostock (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) können wohl beide wieder gemeinsam ran.