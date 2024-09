Selke und Dompé machen Druck: Baut Baumgart die HSV-Offensive um?

Viel Lob von allen Seiten erhielten beim HSV nach dem 2:2 in Kaiserslautern vor allem die Einwechselspieler. Sie hatten auf dem Platz für die entscheidende Wende und am Ende immerhin noch einen Punkt gesorgt. Zu ihnen gehörten auch Jean-Luc Dompé und Davie Selke. Nun stellt sich die Frage: Lässt Trainer Steffen Baumgart das Offensiv-Duo im nächsten Spiel von Beginn an ran und baut dafür seine Startelf um?

„Kein Spieler kommt gerne von der Bank. Ich will jedes Spiel von Anfang an spielen“, sagt Selke, der mit dem späten Ausgleichstreffer in Kaiserslautern kräftig Werbung für sich selbst gemacht hat. Es war sein zweites Joker-Tor in Folge für den HSV. Bereits eine Woche zuvor hatte er beim 5:0 gegen Regensburg als Einwechselspieler getroffen. Auch sein erstes Tor für die Hamburger beim Pokal-Spiel in Meppen hatte der Angreifer als Joker erzielt.

Dompé zahlt beim HSV zurück – Selke trifft

Darf der 29-Jährige beim nächsten Spiel am kommenden Samstag gegen Paderborn (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nun mal wieder in der Startelf ran? Die Chancen dürften für ihn nicht so schlecht stehen. Ransford Königsdörffer konnte als zweiter Angreifer neben Robert Glatzel beim Auftritt in Kaiserslautern nicht überzeugen. Es wäre nicht überrascht, wenn er nun für Selke auf die Bank müsste. Eine klare Aussage gibt es dazu von Steffen Baumgart allerdings noch nicht.

Ähnlich sieht die Situation für Dompé aus. Der Franzose überzeugte wie Selke zuletzt als Joker. In Kaiserslautern war er zwar an keinem Tor beteiligt, allerdings deutlich auffälliger als Fabio Baldé, für den er nach 60 Minuten in das Spiel gekommen war. Wie Selke wurde auch Dompé auf dem Betzenberg explizit von Baumgart gelobt. „Jean-Luc ist ein Spieler, der jeden Trainer an seine Grenze bringt – auch mich. Aber er zahlt halt zurück“, so der HSV-Coach.

Rutschen Selke und Dompé nun beim HSV in die Startelf? Für Baumgart sicherlich keine leichte Entscheidung, weil beide als Joker zuletzt bestens funktioniert haben. Diesen Job müssten dann Königsdörffer und Baldé übernehmen.