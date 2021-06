Seine Facebook-Posts sorgen einst für Wirbel: Kiel kommt mit HSV-Schreck Boll

Allein schon die Begegnung mit Holstein Kiel verheißt im Volkspark wenig Gutes. Dreimal spielte der HSV gegen die „Störche“ in Liga zwei, kein Mal gewann er. Doch damit nicht genug: Die Kieler reisen am Montag mit einem Schreckgenspenst an, das den HSV in den vergangenen Jahren immer wieder ärgerte, wann immer es ihm begegnete.

Die Geschichte von Fabian Boll hätte ja auch eine andere sein können. Mit 17 Jahren kickte er eine Saison lang für den HSV (1996/97), doch schon damals fühlte sich das für ihn irgendwie falsch an. So nahm die Karriere einen anderen Lauf. Boll wurde beim FC St. Pauli zur Legende, war mehrere Jahre Kapitän des Kiezklubs und verpasste im Jubiläumsjahr 2010 nur knapp den Sprung in die Jahrhundertelf. Und für noch etwas steht Boll: Er sorgt beim HSV immer wieder für Frustgefühle.

Der wohl größte Moment seiner Karriere: Im Herbst 2010 traf Fabian Boll (r.) zur 1:0-Führung St.Paulis gegen den HSV. Endstand: 1:1. WITTERS Foto:

2010/11 ärgerte Boll den HSV mit St. Pauli zwei Mal

Los ging es im Herbst 2010, als Boll St. Pauli am Millerntor gegen den HSV in Führung schoss – wohl der größte Moment seiner Karriere. Dem 1:1 folgte dann im Rückspiel der ganz große Wurf: St. Pauli, mit Boll in der Startelf siegte mit 1:0, der Routinier gab die Vorlage zum Treffer. Es war der erste Pflichtspielsieg der Braun-Weißen seit 33 Jahren.

2014 dann sorgte Boll mit Facebook-Posts für Wirbel bei den HSV-Fans, die er durch den Kakao gezogen hatte. Seine Bitte: „Nehmt doch nicht alles immer so ernst …“

Im Hinspiel hätten Boll und Holstein den HSV fast wieder besiegt

Damit aber nicht genug: Seit dieser Saison ist Boll Assistenzcoach der Kieler. Viel fehlte nicht, und er hätte dem HSV im Hinspiel erneut eins ausgewischt. Erst in der Nachspielzeit traf Timo Letschert zum 1:1 im Holstein-Stadion.

Und diesmal? So viel wissen sie beim HSV: Wenn Boll in der Nähe ist, droht meistens Ungemach …