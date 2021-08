Seine Abschiedstour beginnt: Macht Terodde den HSV nochmal froh?

Liefert er dem HSV noch ein paar Abschiedsgeschenke in Form von Toren? Mit dem Heimspiel am Montag gegen Nürnberg (ab 20.30 Uhr, live bei Sky) beginnt Simon Teroddes Tschüs-Tournee im Volkspark. Nachdem der Angreifer Ende vergangener Woche seinen Abschied zu Schalke 04 verkündete, steht er nun umso mehr im Fokus.

Drei Mal noch. Oder werden es am Ende doch fünf Partien? Nach dem 2:2 von Konkurrent Greuther Fürth gegen den KSC hofft der HSV wieder, am Ende zumindest noch auf dem Relegationsplatz landen zu können. Terodde soll dabei zum Sieggaranten werden.

In der Rückrunde traf HSV-Stürmer Terodde erst vier Mal

Lief nicht gut für ihn in der bisherigen Rückrunde, parallel zu dem, was dem gesamten HSV widerfuhr. Nach 17 Toren in der Hinrunde folgten für Terodde im zweiten Saisonabschnitt bislang nur vier Buden.

Eine Bilanz, die es aufzupolieren gilt, den der 33-Jährige würde sich gern auch noch mit einem persönlichen Erfolg aus Hamburg verabschieden. Zum bereits vierten Mal will Terodde Zweitliga-Torschützenkönig werden.

HSV-Stürmer Terodde kämpft mit Dursun um Torjäger-Kanone

Nachdem es Darmstadts Serdar Dursun (hat wie Terodde 21 Tore auf dem Konto) am Freitag in Hannover (2:1) verpasste, vorzulegen, kann der Hamburger nun wieder die alleinige Führung im Klassement übernehmen.

Für den HSV könnten Teroddes Tore im Aufstiegskampf Gold wert sein. Ein Sieg, und der Verein läge nur noch drei Zähler hinter Fürth. Gute Omen: Auch beim 1:1 im Hinspiel traf Terodde bereits gegen den Club.