Sein neunter (!) Verein: Ex-HSV-Profi Halilovic will es in England allen zeigen

Alen Halilovic, der 2016 für fünf Millionen Euro vom FC Barcelona zum HSV gewechselt war, hat einen neuen Verein gefunden. Der 24-Jährige sucht ab sofort sein Glück beim englischen Zweitligisten Birmingham City.

Sein ursprünglich noch bis 2021 laufender Vertrag beim AC Milan war Anfang Oktober aufgelöst worden.

Transfer zu Birmingham City: Ex-HSV-Profi Alen Halilovic mit letzter Chance in England

Für Ex-HSV-Flop Halilovic ist Birmingham bereits die neunte Station als Profi. Sein Vertrag läuft bis Saisonende. „Ich hatte auch ein paar andere Optionen, aber ich wollte mir sicher sein, dass der Trainer mir vertraut und der Verein mich wirklich will“, sagt der Kroate, für den der Wechsel auf die Insel so etwas wie eine letzte Chance sein dürfte.

„Ich habe schon viel erlebt und gesehen. Ich bin jetzt 24 und kein Teenager mehr. Es ist an der Zeit, zu zeigen, was ich kann. Das will ich auch mir selbst beweisen. Ich glaube weiterhin, dass ich viel kann.“