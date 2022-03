„Sehr behäbig!“ HSV-Trainer-Walter spricht nach 1:1 in Düsseldorf Klartext

So enttäuscht hat man Tim Walter nach einer Partie schon lange nicht erlebt. Nach dem Last-Minute-1:1 in Düsseldorf hielt der HSV-Trainer mit seiner Meinung nicht hinterm Berg und ließ dem Frust über die Leistung seines Teams freien Lauf. „Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir zu keiner Zeit auf den Platz bekommen“, monierte der Trainer.

Nur ein Punkt bei der Fortuna, ganze zwei Zähler aus den vergangenen vier Partien. Der HSV steht im Aufstiegskampf vor einer immer größeren Aufgabe.

Dass sein Team nach zahlreichen Corona-Ausfällen aus der Vorwoche geschwächt ins Spiel ging, wollte Walter „nicht als Ausrede nehmen. Düsseldorf hatte ja genauso damit zu kämpfen und hat viel mehre Energie auf den Platz gebracht als wir! Wir waren sehr behäbig in unserem Spiel.“ Für den Trainer ist klar: „Wir wollen und müssen einige Dinge besser machen.“

Torjäger Glatzel rettet dem HSV einen Punkt

Dennoch: Durch Robert Glatzels Ausgleich in der Nachspielzeit ergatterte der HSV zumindest einen Zähler. „Für uns spricht, dass wir bis zum Ende an uns glauben“, lobte Walter zumindest. „Das sieht man, daran mangelt es nie. Und deshalb haben sich die Jungs auch diesmal belohnt.“

Das erkannte auch Daniel Thioune an, der mit der Fortuna erstmals gegen seinen Ex-Verein HSV antrat. „Man sieht, dass der HSV nie tot ist, das hat man in den vergangenen Monaten schon immer gesehen“, so Düsseldorfs Coach.