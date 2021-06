Sechs Spiele, sechs Siege: Dieser HSV-Profi ist die Garantie für Erfolge

Gideon Jung steht beim HSV auf dem Abstellgleis. Er gehört zu den Spielern im Kader, die den Verein im Winter grundsätzlich verlassen können. Ziemlich kurios und auch überraschend: Eigentlich ist der Defensiv-Allrounder für die Hamburger in dieser Spielzeit bislang ein echter Sieggarant.

Jung ein Sieggarant? Das ist kein Witz! Die Erklärung: Bei sechs Spielen kam der 26-Jährige bislang zum Einsatz. Dreimal stand er in der Starelf, dreimal wurde er eingewechselt. Genau diese sechs Spiele hat der HSV letztlich auch gewonnen. Bei sechs weiteren Spielen (fünfmal Liga, einmal Pokal) kam Jung nicht zum Einsatz. Keines dieser Spiele konnte der HSV gewinnen.

Gideon Jung kommt gegen Darmstadt für Simon Terodde ins Spiel. Der HSV siegt. WITTERS Foto:

Mit Jung auf dem Platz holt der HSV drei Punkte pro Spiel

Mit Jung auf dem Platz hat der HSV in dieser Saison also bislang drei Punkte pro Spiel im Schnitt geholt. Seine nächste Einwechslung könnte also ein gutes Zeichen sein.