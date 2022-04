HSV-Stürmer Glatzel wird zum Tor-Verhinderer

Trotz seiner 17 Saisontore wurde Robert Glatzel zuletzt bei Sport1 vom ehemaligen HSV-Torwart Uli Stein als „großes Problem“ der Hamburger in dieser Saison bezeichnet. „Wenn man bedenkt, wie viele Chancen er braucht, um ein Tor zu erzielen. Die Mannschaft kann so schlecht nicht sein …“, erklärte Stein.

Harte Worte, doch Glatzels Auftritt beim 0:1 in Kiel dürfte für Stein nun eine große Bestätigung seiner Aussage gewesen sein. Der HSV-Stürmer hätte das Nord-Duell im Alleingang entscheiden können.

Glatzel hätte das Spiel in Kiel für den HSV im Alleingang entscheiden können

Mit sechs Torschüssen hatte er doppelt so viele Abschlüsse wie die komplette Kieler Mannschaft. Nutzen konnte er keinen. Am Ende ein entscheidender Grund, warum die Hamburger die Heimreise als Verlierer antraten.

Glatzel wird zum Tor-Verhinderer. Aus so vielen guten Möglichkeiten wie in Kiel muss er einfach mehr machen. Das sah auch Tim Walter so: „Wenn wir uns so zahlreiche Chancen erspielen, müssen wir viel mehr Kapital daraus schlagen. Das müssen wir lernen.“

Glatzel selber sagte zum Thema Aufstieg: „Damit muss man sich nicht mehr beschäftigen. Wir haben nicht genügend Spiele gewonnen und es ist uns nicht gelungen, mal eine richtige Serie zu starten.“ Der Fokus geht bereits so langsam auf das Pokal-Halbfinale am 19. April gegen den SC Freiburg. Glatzel: „Mit dem Pokalspiel haben wir noch ein Highlight. Das wollen wir natürlich nutzen, um das Bestmögliche rauszuholen aus der Saison.“