„Schwierig!“ Darum will Baumgart das HSV-Trainingslager abblasen

Diese Nachrichten werden nicht allen Fans des HSV gefallen. Zahlreiche Anhänger freuen sich Jahr für Jahr auf die Winter-Trainingslager ihrer Profis. Eine stattliche Gruppe macht sich jedesmal mit auf den Weg in den Süden, tankt im kalten Januar ein wenig Sonne und schaut der Mannschaft täglich auf die Füße. Fast alles spricht dafür, dass in dieser Saison wohl nichts daraus wird: Steffen Baumgart tendiert klar dazu, den Winter-Trip in die Sonne abzuschaffen.

Bleibt der HSV die komplette Vorbereitung über in Hamburg? Es sieht ganz danach aus, denn der Trainer stellt den Sinn einer Reise in den Süden in Frage. „Wir haben über alles diskutiert“, stellt Baumgart fest. „Die Frage ist, ob es notwendig ist oder nicht. Ich finde, wir sollten erst mal die Wetterlage abwarten.“ Und weiter: „Für mich gibt es keinen Grund, ein sieben- oder achttätiges Trainingslager zu machen, wenn wir hier das Wetter haben, das uns in der Liga erwartet. Wenn ich in Spanien oder der Türkei bin, habe ich andere Wetter- und Rasenbedingungen als hier.“

Auf den HSV wartet diesmal eine kurze Winterpause

Was für den HSV und alle anderen Teams erschwerend hinzukommt: Die Zeit in diesem Winter ist knapp bemessen. Erst unmittelbar vor Weihnachten steigt im Volkspark der letzte Hinrundenspieltag gegen Fürth. Im neuen Jahr geht es dann bereits Mitte Januar (18.-20.1.) daheim gegen den 1. FC Köln weiter. So bleiben Baumgart abzüglich des Urlaubs wohl nur maximal zweieinhalb Wochen zur Vorbereitung. „Das finde ich dann schwierig“, so der Trainer.

Eine Hintertür bezüglich eines Winter-Trips lässt sich der 52-Jährige allerdings offen: „Wenn es das Wetter nicht anders hergibt und hier Frosttemperaturen herrschen, sodass wir nicht trainieren können, sollten wir uns alle Optionen offen halten.“ Er sei dann aber „eher ein Freund davon, eine Kurzreise zu machen“.

Schon in seiner Zeit beim 1.FC Köln hatte Baumgart auf Winter-Trainingslager verzichtet und damit gute Erfahrungen gemacht. Das soll sich nun beim HSV fortsetzen.