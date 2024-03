Zwei Konkurrenten siegen – Druck auf den HSV steigt enorm!

Am Ostersonntag tritt der HSV in Fürth an, zum Auftakt des 27. Spieltags aber wanderten die Blicke der Verantwortlichen, Fans und Spieler in die anderen Stadien. Gleich zwei Konkurrenten der Hamburger legten am Samstag vor – und sorgten für betrübte Stimmung im HSV-Lager. Der Druck auf das Team von Trainer Steffen Baumgart wurde nochmals drastisch erhöht.

Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf waren im Einsatz, beide fuhren Siege ein. Mit dem 2:0 gegen Hansa Rostock vergrößerte der Tabellenzweite Holstein den Vorsprung auf den HSV auf nun schon satte acht Punkte. Und auch die Fortuna liegt nach dem 3:1-Auswärtssieg in Kaiserslautern nun vor Baumgarts Profis. Mit jetzt 46 Punkten zogen die Rheinländer vorerst um zwei Zähler am HSV vorbei. Weil Christos Tzolis (74./81.) und Shinta Appelkamp (76.) binnen sieben Minuten die FCK-Führung von Marlon Ritter (26.) drehten.

Unschön zudem für Angreifer Robert Glatzel: Dank seines Doppelpacks verdrängte Fortunen-Angreifer Tzolis den Hamburger (16 Tore) mit nun 17 Treffern von der Spitze der Torjägerliste.

Holstein Kiel vergrößert den Vorsprung auf den HSV

Jubel auch in Kiel, das durch die Treffer von Steven Skrzybski (3.) und Lewis Holtby (57.) den nächsten Dreier einfuhr und den Vorsprung auf den HSV vergrößerte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten im Aufstiegskampf: HSV-Boss Boldt kämpft um seinen Job

Für die Hamburger ist damit klar: Alles andere als ein Sieg in Fürth käme aufgrund der Resultate der Konkurrenz dem nächsten Rückschlag im Aufstiegskampf gleich. Denn nun ist erstmal auch Rang drei futsch, der am Ende für die Relegationsspiele gegen den Drittletzten der Bundesliga berechtigen würde.