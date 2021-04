Schotte beendet Saison : Kommt David Bates jetzt zum HSV zurück?

Während für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune in der kommenden Woche mit dem Gastspiel in Sandhausen die ganz heiße Saisonphase beginnt, ist für einen HSV-Profi die aktuelle Spielzeit schon an diesem Sonntag vorbei. Es geht um David Bates, der nun erst mal vor einer ungewissen Zukunft steht.

Im Sommer 2019 kam Bates von den Glasgow Rangers zum HSV. In der ersten Saison war der Schotte in Hamburg Stammspieler und kam auf 28 Einsätze. Der Aufstieg in die Bundesliga wurde allerdings verpasst und im Volkspark gab es einen kräftigen Umbruch.



Für Bates war kein Platz mehr im Team. Erst wurde er für eine Saison an Sheffield Wednesday in die Zweite Liga nach England verliehen. Durchsetzen konnte er sich da nicht. Im vergangenen Sommer folgte der nächste Leih-Deal. Bates ging zu Cercle Brügge. Dort lief es für ihn deutlich besser. Und davon will nun auch der HSV profitieren.

Bei Cercle Brügge war David Bates zuletzt Stammspieler

In 19 Spielen kam Bates in dieser Saison in Belgien bereits zum Einsatz. In 13 der letzten 14 Spiele stand der Innenverteidiger in der Startelf. An diesem Sonntag ist nun der letzte Spieltag in Belgien. Bates hat mit Cercle Brügge auf Platz 16 der Tabelle bereits den Klassenerhalt geschafft.

Beim HSV ist Bates für die Zukunft nicht eingeplant

Wie geht es nun für ihn weiter? Grundsätzlich haben die Belgier eine Kaufoption für Bates. Klare Signale aus Brügge hat der HSV allerdings noch nicht erhalten. In Hamburg besitzt der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2022. Eingeplant ist er für die Mannschaft von Thioune allerdings nicht. Vielmehr hofft man beim HSV, dass Bates durch seine vielen Einsätze und ordentlichen Auftritte in Belgien andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht hat.

Ein endgültiger HSV-Abgang mit einer kleinen Ablösesumme wäre aus HSV-Sicht nun die beste Lösung. Klappt das nicht, wird Bates im Zweifel ab Sommer wieder beim HSV auf der Matte stehen. Die Sommerpause beginnt für ihn an diesem Sonntag.