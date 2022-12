Erst Bakery Jatta und Ransford Königsdörffer, wenige Momente später dann auch Sonny Kittel und Laszlo Bénes: Sie alle betraten das Geläuf am Freitag gut gelaunt und mit einem Grinsen. Fragt sich nur: Wer hat am meisten Grund zur Freude, wenn ihr Coach die Startelf für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) bekannt gibt?

Während sich Tim Walter beim Abschlusstraining am Freitag nicht in die Karten schauen ließ, begannen die wenigen anwesenden Fans zu tuscheln. Wird der Trainer die HSV-Startelf am Samstag verändern – und wenn ja, wo? Zwei Profis zittern, zwei andere bieten sich an. Und Walter? Der klang überzeugt, die richtige Entscheidung zu treffen.

HSV-Trainer Walter freut sich über „Qual der Wahl“

Walter jedenfalls zeigte sich schon am Donnerstag mehr als glücklich. Über die „Qual der Wahl“, wie er die vielen Optionen nannte, die sich ihm für die erste Elf bieten. „Ich bin froh, dass ich solche Alternativen habe“, bekräftigte Walter. „Die Jungs machen es mir im Training nicht leicht – und auch nicht im Spiel.“

Das letzte wiederum, die Partie in Kiel, lieferte durchaus Gründe, die Aufstellung mal wieder ändern zu können, nachdem Walter zuletzt dreimal in Mittelfeld und Sturm denselben Profis das Vertrauen geschenkt hatte. Kittel durfte in dieser Saison sogar immer beginnen, gehörte gegen Holstein aber zu den Schwächsten. Folgerichtig wurde er nach 65 Minuten ausgewechselt – so früh wie noch nie in dieser Saison.

Auf dem linken Flügel wird er seit der Verpflichtung von Jean-Luc Dompé nicht mehr gebraucht, jetzt könnte Bénes, der in Kiel mit zwei Assists brillierte und viel Lob einheimste, Kittel den Platz neben Ludovit Reis in der Zentrale streitig machen, zumal der Techniker noch nie so lange auf sein erstes Saisontor warten musste wie aktuell.

HSV: Bénes und Königsdörffer statt Kittel und Jatta?

Der zweite zuletzt Gesetzte, dessen Schonfrist beendet sein könnte, hört auf den Namen Bakery Jatta. Auch der Gambier wirkte jüngst unglücklich in seinen Aktionen, musste dreimal in Serie vorzeitig runter. Wenngleich der noch gar nicht so lange genesene Jatta unter der Woche von Walter in Schutz genommen wurde („Ihm kann man nie böse sein“), könnte auch rechts offensiv nun ein Wachwechsel anstehen.

Denn da scharrt Königsdörffer, trotz seiner Zwei-Spiele-Sperre noch immer zweitbeste HSV-Torschütze der Spielzeit, mit den Hufen. „Er macht es gut“, lobte Walter in aller Kürze und verwies auch auf die eine oder andere taktische Überlegung, die gegen die Fortuna sichtbar werden könnte. „Aus jedem Topf“ könne er derzeit etwas herausnehmen, sagte der Trainer. „Und momentan liege ich selten daneben.“