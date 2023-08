„Richtig geil!” HSV-Torjäger Glatzel erklärt seine spezielle Liebe

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Liga-Spielen hat der HSV einen mehr als ordentlichen Start in die neue Saison hingelegt. Am Wochenende geht es nun mit dem DFB-Pokal weiter.

Der HSV tritt am Sonntag in der ersten Runde bei Drittligist Rot-Weiss Essen an. Läuft es normal, wird dann wieder Robert Glatzel eine entscheidende Rolle bei den Hamburgern auf dem Platz übernehmen.

Glatzel: Noch nie in Runde eins rausgeflogen

Glatzel und der DFB-Pokal – diese Kombination ist bislang eine große Liebesbeziehung. Noch nie ist der 29-Jährige in der ersten Runde ausgeschieden. Dafür lieferte er immer wieder Tore wie am Fließband. „Der Pokal ist ein richtig geiler Wettbewerb und eine tolle Abwechslung zur Liga. Auf die Spiele fiebere ich besonders hin. Schon die Auslosung ist spannend, weil man die möglichen Gegner vorher schon mal durchgeht“, erklärte der Stürmer in der Vergangenheit. Als Beleg dient seine ziemlich beeindruckende persönliche Pokal-Bilanz.

Mit Heidenheim und dem HSV hat Glatzel bislang zwölf Spiele im DFB-Pokal absolviert. Dabei erzielte er zwölf Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Ein echter Erfolgsgarant für seine Mannschaft! Ausgeschieden ist der Angreifer im DFB-Pokal als Spieler auf dem Platz noch nie vor dem Achtelfinale. In der Saison 2021/22 schaffte er es mit dem HSV sogar bis in das Halbfinale – und traf beim 1:3 gegen Freiburg. Beim Zweitrunden-Aus in der vergangenen Spielzeit gegen Leipzig fehlte Glatzel verletzt.

Nun will der HSV-Stürmer die nächste Pokal-Erfolgsgeschichte schreiben. Mit drei Treffern hat er sich an in der Liga bereits warmgeschossen. Am Sonntag will er in Essen im Pokal nachlegen. Dazu passt: Neun seiner zwölf Pokal-Tore hat Glatzel bislang auswärts erzielt.