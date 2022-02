Daniel Heuer Fernandes gehörte zuletzt zu den Sieggaranten beim HSV. In den Top-Spielen in Darmstadt (5:0) und gegen Heidenheim (2:0) zeigte der Torwart jeweils eine Top-Leistung und blieb ohne Gegentreffer. In Sandhausen kann er am Samstag eine neue persönliche Bestmarke aufstellen. Heuer Fer-nandes jagt sich selbst.

Fast einen Monat ist es mittlerweile her, dass der HSV ein Gegentor hinnehmen musste. Es passierte am 21. Januar beim 2:1 gegen St. Pauli in der 30 Minute. Danach folgten die beiden Zu-Null-Spiele in Darmstadt und Heidenheim. Heißt im Klartext: Heuer Fernandes ist bereits seit 240 Minuten ohne Gegentreffer.

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes jagt persönlichen Rekord

Sein Rekord in der Zweiten Liga liegt bei 300 Minuten, in der Dritten Liga hielt er für Osnabrück sogar mal 319 Minuten am Stück seinen Kasten sauber.

Bleibt der HSV in Sandhausen ohne Gegentor, wäre es für Heuer Fernandes gleichzeitig ein neuer Rekord im Profi-Bereich. Seine Bestmarke würde dann bei 330 Minuten liegen. Für ihn wäre es gleichzeitig das erste Zu-Null-Spiel gegen Sandhausen. In seinen bisherigen fünf Partien gegen den SVS hat er immer genau einen Gegentreffer kassiert.