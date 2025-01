Schöne Glatzel-Nachrichten für den HSV – und noch ein Profi gibt in Belek Entwarnung

Als der erste Trainingstag des HSV in Belek um kurz vor 19 Uhr Ortszeit endete, waren die Profis froh, als sie wieder zurück in ihrem Teamquartier waren. Zu Fuß und im Nieselregen hatten sie die 600 Meter zum „Kempinski Hotel The Dome“ nach der letzten Einheit des Tages zurückgelegt und fühlten sich doch sehr an das für sie leidlich bekannte Hamburger Wetter erinnert. Doch es gab auch gute Nachrichten aus der Türkei. Vor allem eine zauberte den anwesenden Fans ein Lächeln ins Gesicht.

Robert Glatzel hatte am Vormittag die Vorhut gebildet. Noch bevor seine Kollegen zum Mannschaftstraining antraten, wanderte der verletzte Torjäger mit Reha-Coach Sebastian Capel auf den Platz. Erstmals seit seinem Mitte Oktober erlittenen Sehnenabriss im Hüftbereich mit anschließender OP war Glatzel wieder derart aktiv, zog ein paar Läufe durch und absolvierte sogar leichtes Balltraining.

16 HSV-Fans waren am ersten Tag in Belek dabei

Da staunten nicht nur die 16 handgezählten HSV-Fans, die trotz aller widrigen Umstände die Reise nach Belek auf sich genommen hatten. Auch Merlin Polzin war die Erleichterung anzumerken. „Ich habe mich sehr gefreut, dass Bobby wieder mit Fußballschuhen auf dem Platz steht“, berichtete der Trainer. „Nun bauen wir Schritt für Schritt auf, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen bei ihm. Aber er bringt sich extrem in die Gruppe ein, trotz seiner Abwesenheit auf dem Feld.“ Glatzels Comeback sollte im Normalfall im März Formen annehmen können.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Sexismus in Krankenhäusern: Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe?

Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe? Tragischer Tod des Karate-Kid: Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst

Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst Hamburg-Highlights 2025: Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten Trainings-Tipps: Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer

Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer 20 Seiten Sport: Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli

Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli 20 Seiten Plan7: Ohne Worte – faszinierendes Schattentheater von den Mobilés

Während es vom Torjäger Positives zu berichten gibt, bereiten zwei andere Profis noch Sorgen. Kapitän Sebastian Schonlau und Jean-Luc Dompé befinden sich wegen ihrer Erkrankungen weiterhin in Hamburg. Sobald es ihre Genesung möglich macht, sollen sie nachreisen. Wenn überhaupt, kämen sie aber lediglich für das in Belek geplante zweite Testspiel (10.1./Gegner noch unbekannt) in Frage. Am Montag gegen Alemannia Aachen (11 Uhr MEZ) werden sie nicht dabei sein.

HSV-Talent Yalcinkaya verpasste die erste Einheit in Belek

Offen, wann Dompé und Schonlau wieder zur Verfügung stehen. Ein anderer Profi aber gab bereits am Samstag Entwarnung. U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya hatte die Vormittagseinheit noch wegen Unwohlseins verpasst. Am frühen Abend war er dann wieder dabei und stapfte anschließend zufrieden mit seinen Kollegen durch den Nieselregen Richtung Hotel.