Schock im Aufstiegskampf: HSV-Profi Stephan Ambrosius erleidet erneut Kreuzbandriss

Schock-Nachricht beim HSV! Stefan Ambrosius musste am Dienstag den Trainingsplatz verletzungsbedingt verlassen. Am Mittwoch Vormittag gab der Verein die schlimme Diagnose bekannt: Kreuzbandriss im rechten Knie!

Im Aufstiegskampf sieht es gerade nicht gut aus für den HSV. Liga-Konkurrent Holstein Kiel rückte am Dienstagabend wieder auf einen Zähler an die Hamburger ran. Da kommt die schwere Verletzung von Verteidiger Ambrosius mehr als ungelegen.

HSV: Stephan Ambrosius fällt mit Kreuzbandriss aus

Der 22-Jährige hatte sich unter Daniel Thioune gerade erst zum Stammspieler entwickelt. Jetzt fällt Ambrosius wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie mehrere Monate aus. Die Genesung kann bis zu neun Monaten andauern.

Ihn selbst dürfte die Diagnose besonders hart getroffen haben. Im Winter 2018 zog sich Ambrosius schon mal einen Kreuzbandriss zu, ebenfalls im rechten Knie. Damals dauerte die Heilung satte 199 Tage.

Aufgeben kommt für den gebürtigen Hamburger aber nicht in Frage. Auf Instagram veröffentlichte er den Spruch „Nothing can stop god’s plan for your life“ (auf deutsch: Nichts kann Gottes Plan für dein Leben aufhalten).

Gelbsperre: Moritz Heyer fehlt im Spiel gegen Karlsruhe

Für das anstehende Nachholspiel gegen Karlsruhe (Donnerstag, 18.30 Uhr) muss der HSV seine Startelf umstrukturieren. Die Rothosen müssen nicht nur auf Verteidiger Ambrosius verzichten, auch sein Abwehrkollege Moritz Heyer fehlt wegen einer Gelbsperre.

Das könnte die Chance für Rick van Drongelen sein. Der Niederländer war nach seinem Kreuzbandriss Ende der vergangenen Saison lange ausgefallen und kam seitdem erst zu zwei kurzen Einsätzen.

Auf seinem Instagram-Account äußerte van Drongelen sein Mitgefühl für Ambrosius.

Ambrosius darf aber auf den Rückhalt vom gesamten Team zählen. „Auf dem anstehenden Reha-Weg wird der HSV den Hamburger Jung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Wir stehen an deiner Seite und wünschen eine schnelle Genesung, Stephan“, schrieb der Verein.