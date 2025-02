„Schnell und unbekümmert“: Was das neue HSV-Duo kann und was es kostet

Kurz vor Transferschluss hat der HSV noch mal für den Aufstiegskampf und die Zeit danach den Kader aufgerüstet. Mit dem norwegischen Offensivspieler Alexander Røssing-Lelesiit (18) und dem französischen Verteidiger Aboubaka Soumahoro (19) sicherten sich die Hamburger zwei große Talente. Beide haben einen Vertrag bis 2029 im Volkspark unterschrieben. Was kostet das Duo? Wie sehen die Pläne mit ihnen aus? Was für Qualitäten haben sie auf dem Platz? Die MOPO erklärt den Transfer-Doppelschlag.

Rund 50 Fans waren einen Tag nach dem 2:2 gegen Hannover zum HSV-Training in den Volkspark gekommen. Während die Stammspieler aus dem Hannover-Spiel nur im Kraftraum arbeiteten, gingen die Reservisten auf den Platz. Erstmals dabei waren auch die beiden Winterzugänge Røssing-Lelesiit und Soumahoro. Rund eine Stunde machten sie alles mit. Viel zu sehen gab es dabei für die Zuschauer noch nicht. Das soll sich in den nächsten Wochen jedoch ändern.

Flexibler Verteidiger als Sofortverstärkung für den HSV

Soumahoro spielte zuletzt für den französischen Zweitligisten Paris FC. HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz bezeichnet ihn als „Sofortverstärkung“. Der 19-Jährige kann als Innenverteidiger, links in der Abwehr und auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Sportdirektor Claus Costa: „Aboubaka ist ein ausgewogener Verteidiger, der für eine mutige Spieleröffnung und für einen aktiven Verteidigungsstil steht. Das passt sehr gut zu unserer Spielweise und zu unserer Idee des Fußballs. Dazu weist er ein großes Entwicklungspotenzial auf.“

In Hamburg soll Soumahoro den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Der HSV hatte den französischen U20-Nationalspieler schon länger im Blick. Das Gleiche gilt für Røssing-Lelesiit. Der Offensivspieler gilt als Supertalent. Nach dem Abstieg mit Lillestrøm SK in Norwegen suchte er im Winter eine neue Herausforderung. Auch die AC Mailand war unter anderem interessiert. Die Hamburger sollen ihn und seine Familie mit dem besten sportlichen Konzept überzeugt haben.

„Schnell, dribbelstark, frech und unbekümmert“ nennt Costa den 18-Jährigen, der in der Offensive auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann. Eingeplant ist er beim HSV fest für den Profi-Kader. Für seine weitere Entwicklung soll ihm einerseits Zeit gegeben werden, auf der anderen Seite trauen ihm die Verantwortlichen auch zu, dass er schon in der Rückrunde zu einer „Überraschung“ werden kann.

HSV will Werte für die Zukunft schaffen

Letztlich sind Soumahoro und Røssing-Lelesiit Investitionen in die Zukunft. Mit beiden Spielern wollen die Hamburger auch Werte schaffen und im besten Fall irgendwann selbst hohe Transfererlöse generieren. Dafür gehen die HSV-Verantwortlichen erst mal selbst ins Risiko. Knapp fünf Millionen Euro hat das Duo im Paket gekostet. Mit Bonus-Zahlungen bei entsprechendem Erfolg und Einsatzzeiten kann die Summe noch mal auf rund 6,5 Millionen Euro ansteigen.

Viel Geld für einen Zweitligisten. Beim HSV ist man zuversichtlich, dass es sich lohnen wird. Auch die beiden Winterzugänge sind für den Moment glücklich und zufrieden. „Ich freue mich, jetzt ein Teil des HSV zu sein und möchte dem Klub und der Mannschaft dabei helfen, viele Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen, um am Ende das große Ziel zu erreichen“, sagt Røssing-Lelesiit. Soumahoro sagt: „Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Klubs zu erreichen.“