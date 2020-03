Schnee, Regen, Matschrasen: HSV gegen Aue: Jetzt wird’s schmutzig

Da werden einige HSV-Profis ganz sicher Augen machen. Wenn der Hamburger Tross am Freitagabend das Erzgebirge erreicht, wartet eine Winter-Landschaft auf ihn. Den ganzen Tag über soll es schneien, es dürfte für die meisten Hamburger der erste Schnee sein, den sie in diesem Winter zu sehen bekommen. Ein strahlendes Weiß, das ganz im Gegensatz zu dem stehen dürfte, was den HSV dann am Sonnabend (13 Uhr im MOPO-Liveticker) im Erzgebirgsstadion erwartet. Denn es wird richtig schmutzig.

Das dürfte ganz sicher kein Spaß werden. Heute Schnee, am Spieltag dann acht Grad und Regen. All das spricht für einen matschigen Rasen, der dem eher feinen HSV-Spiel nicht zu Gute kommen wird.

HSV-Coach Hecking: „Wir müssen gucken, wie die Platzverhältnisse sein werden“

Dieter Hecking ahnt all das. „Wir müssen gucken, wie die Platzverhältnisse sein werden, ob es ein reines Kampfspiel wird oder wir auch ein bisschen Fußball spielen können“, erklärt der Trainer, der allerdings versichert, dass die Gegebenheiten keinen Einfluss auf seine Aufstellung nehmen werden.

Im Video: HSV-Trainer Hecking über Rassismus und die Aufstellung

So oder so wartet auf den HSV ein schmutziger Nachmittag – auch, weil die Auer Fans ihren Teil dazu beitragen wollen. „Alle, die nicht zum HSV halten, werden gegen uns sein und uns ein Bein stellen wollen“, weiß Hecking.

Aue, ein Matschrasen und Theater auf den Tribünen. Der HSV wird morgen einmal mehr erfahren, warum er diese Liga so schnell wie möglich wieder verlassen will.