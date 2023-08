Er hat die Sache einfach mal selbst in die Hand genommen. Der Poker um Magdeburgs Daniel Elfadli geht in die Endphase – so oder so. Nachdem der Mittelfeldmann erheblichen Druck auf seinen Verein ausübte und seine Freigabe forderte, stellt sich die Frage: Wohin könnte der Weg des Mittelfeldspielers führen? Neben dem HSV ist zumindest ein Bundesligist im Rennen.