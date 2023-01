Jetzt müssen sie doch wieder zittern. Nachdem Robert Glatzel am Donnerstag voll trainieren konnte, atmete die HSV-Familie bereits kollektiv auf. Der Torjäger schien nach seinem Fehlen im Pokal in Leipzig (0:4) wieder fit zu sein. Doch am Freitag fehlte Glatzel dann plötzlich und trainierte nur individuell. Nun droht der Ausfall des 28-Jährigen am Sonntag gegen Magdeburg.

Muss der HSV Glatzel erneut ersetzen? Bereits am Samstag soll die Entscheidung fallen. Entweder, der Angreifer fühlt sich einsatzbereit und gibt grünes Licht – oder er muss am Sonntag passen.

Das große Zitterspiel um den besten Angreifer des Vereins (sieben Treffer in dieser Saison) setzt sich damit fort. Dabei schienen sich die Rückenprobleme bereits weitestgehend gelegt zu haben. Glatzel verzichtete Anfang der Woche auf die Reise nach Leipzig, verpasste erstmals nach 54 Partien ein Pflichtspiel für den HSV und ließ sich stattdessen in Hamburg pflegen.