Schluss mit Bankdrücker-Rolle: HSV-Kapitän Schonlau in Münster wieder in der Startelf

Auch beim 2:2 gegen Hannover blieb Sebastian Schonlau nur die Reservistenrolle, zum dritten Mal in Folge saß der Kapitän des HSV zum Anpfiff nur auf der Bank. Ausgerechnet einer seiner Abwehr-Kollegen öffnete nun aber die Tür zu Schonlaus Startelf-Comeback: Weil Daniel Elfadli die fünfte Gelbe Karte kassierte und einmal gesperrt ist, darf der Käpt’n am kommenden Freitag in Münster wieder ran.



Das Nordduell diente dem 30-Jährigen als Aufgalopp. Nach 66 Minuten kam Schonlau für Dennis Hadzikadunic ins Spiel – und das nicht etwa, weil sich der Bosnier verletzt hatte. „Wir haben es nicht mehr geschafft, das Spiel zu kontrollieren“, bemerkte Trainer Merlin Polzin. „Wenn wir dann einen Spieler wie Bascho haben, der sich darüber auszeichnet, einer Mannschaft Ruhe zu verleihen, versuchen wir natürlich, ihn einzusetzen. Deshalb der Wechsel.“

Elfadli-Sperre beendet Bankdrücker-Rolle von Schonlau

In Münster wird der Kapitän nun wieder richtig wichtig werden – Elfadlis Sperre macht es möglich. Vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt, denn nach dem Remis gegen 96 gab Schonlau zu, dass die Reservistenrolle zuletzt an ihm nagte. „Dass ich spielen will und ein Stück weit enttäuscht bin mit der Entscheidung, ist doch völlig klar“, ließ er wissen. Und dennoch: Aus seiner Sicht sei in den vergangenen Wochen alles fair abgelaufen. Polzin habe sich vor jedem Spiel mit ihm unterhalten „und hat mir seine Gründe genannt. Man muss auch sagen, dass es die Jungs gut gemacht haben und gut aus der Winterpause gekommen sind. Da ist es dann auch meine Aufgabe, mich nicht größer zu machen als die Mannschaft.“



Schonlau versucht, den Teamgedanken im Volkspark zu leben, ob nun auf dem Platz oder der Bank. „Das predige ich seit drei Jahren, dass wir ein Team sein müssen und gerade die Jungs, die hinten dran sind, noch mehr Gas geben müssen um wieder nach vorne zu kommen“, stellte er fest. „Das ist und bleibt in diesen Wochen meine Aufgabe und das muss ich dann vorleben.“

Am Freitag in Münster definitiv wieder von Beginn an. Dann will sich Schonlau seinen Stammplatz wieder dauerhaft zurückerobern.